На Украине назвали последствия решения Зеленского о круговой обороне городов Политолог Бортник: решение Зеленского о круговой обороне городов усилит панику

Москва28 окт Вести.Решение главы киевского режима Владимира Зеленского о круговой обороне городов способно усилить рост панических настроений на Украине, считает украинский политолог Руслан Бортник.

Конечно, строительство этих колец будет усиливать давление на общественное мнение, панику иногда у некоторых людей сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости

Бортник допустил, что оборонительные сооружения могут появиться не только на востоке страны, но и в Киеве, а также во всех городах левобережья Украины.

Строительство будет вымывать ресурсы и остатки мирной жизни, которую люди пытаются еще сохранить резюмировал политолог

26 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о круговой обороне городов. Это, по информации украинских СМИ, предусматривает создание полосы инженерных заграждений для усиления обороны населенных пунктов.

В документе при этом не указаны ни конкретные населенные пункты, где планируется обустройство сооружений, ни сроки выполнения работ.

Кроме того, премьер-министр Украины Сергей Корецкий предложил реализовать новую модель мобилизации, согласно которой предприятия должны сами отправлять сотрудников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).