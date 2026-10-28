Украинский политолог: круговая оборона городов усилит панику на Украине Политолог Бортник: круговая оборона городов усилит панику на Украине

Москва28 окт Вести.Указ главы киевского режима Владимира Зеленского о создании круговой обороны городов может спровоцировать панику на Украине. Такое заявление сделал украинский политолог Руслан Бортник, его слова передает РИА Новости.

Конечно, строительство этих колец будет усиливать давление на общественное мнение, панику иногда у некоторых людей заявил он

Политолог предполагает, что такие сооружения могут решить возвести не только в восточных регионах страны, но также в Киеве и всех городах левобережной Украины.

Бортник также выразил мнение, что подобное строительство будет забирать ресурсы и разрушать остатки мирной жизни, которые, по его словам, люди еще пытаются сохранить.

26 октября стало известно, что Зеленский подписал указ о полосе инженерных заграждений для обороны городов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины могут перейти к организации круговой обороны Киева и Харькова.