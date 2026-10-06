Москва6 окт Вести.Каждый новый план главы киевского режима Владимира Зеленского становится все большей трагедией для украинцев. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член совета международного общественного движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он заявил, что сообщения о массовом исходе жителей Киева стали следствием плана Зеленского "принудить Россию к миру".

И надо киевлянам благодарить Зеленского, исключительно Зеленского. Киев будет и дальше становиться городом пустым, потому что проблемы только начинаются… Еще раз будут такие планы утверждены, будет такой ответ, что Киев может стать мертвым городом, потому что переправы, мосты - это очень серьезные вещи. И понятно, что это делает Россия в ответ на террористические акты со стороны Зеленского, его шайки сказал Олейник

Ранее сообщалось, что жители Киева массово покидают город на фоне транспортного коллапса. Отмечается, что после перекрытия трех мостов через Днепр в Киеве образовались огромные автомобильные пробки. Несколько улиц перекрыты масштабными автомобильными очередями.