Москва6 октВести.Каждый новый план главы киевского режима Владимира Зеленского становится все большей трагедией для украинцев. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член совета международного общественного движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Он заявил, что сообщения о массовом исходе жителей Киева стали следствием плана Зеленского "принудить Россию к миру".
И надо киевлянам благодарить Зеленского, исключительно Зеленского. Киев будет и дальше становиться городом пустым, потому что проблемы только начинаются… Еще раз будут такие планы утверждены, будет такой ответ, что Киев может стать мертвым городом, потому что переправы, мосты - это очень серьезные вещи. И понятно, что это делает Россия в ответ на террористические акты со стороны Зеленского, его шайкисказал Олейник
Ранее сообщалось, что жители Киева массово покидают город на фоне транспортного коллапса. Отмечается, что после перекрытия трех мостов через Днепр в Киеве образовались огромные автомобильные пробки. Несколько улиц перекрыты масштабными автомобильными очередями.