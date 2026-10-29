Москва29 окт Вести.В Киеве по мере похолодания наступает катастрофа, с приходом зимы люди выйдут на улицы и начнут бунтовать, заявил в интервью ИС "Вести" заслуженный юрист Украины, член совета общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Он назвал "чушью" звучавшие в Киеве заявления о готовности украинской столицы к отопительному сезону на 40%.

Я много общаюсь с украинской стороной, со своими друзьями и так далее, много общения. Они говорят: "Катастрофа". Вот это - Киев готов на 40% - это чушь полная. Это звучит как, знаете, парашют раскрылся на 40% - правда интересно? Как он дальше будет приземляться и так далее? Это катастрофа. Пока плюс идет, сейчас пойдут ноябрь, декабрь, январь и так далее, и будут бунты, будут люди выходить. Потому что чем ниже температура в квартире, тем выше будет на улице. И неслучайно сейчас Зеленский пытается сделать таким козлом отпущения в этих уличных акциях того же Кличко. А Кличко готовится к тому, чтобы перенаправить всех людей в сторону Зеленского. Причем он прекрасно выступил в парламенте и спросил: "Где миллиарды и где ПВО?" Ответа нет… Поэтому я думаю, что мы движемся к бунту бессмысленному и беспощадному сказал Олейник

Также Олейник прокомментировал желание главы киевского режима Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным.