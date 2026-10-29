Москва29 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский "мечтает" о встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы придать себе видимость легитимности, заявил в интервью ИС "Вести" заслуженный юрист Украины, член совета общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Мечтать не вредно. Дело в том, что легитимность Зеленского внутри Украины, по сути, [держится] исключительно на внешнем его признании. То есть я со многими разговариваю с Украины, и они говорят: "Да, мы понимаем, он просроченный, Конституция и так далее, но с ним встречается и Трамп, и Макрон, и Мелони, и все остальные, обнимашки эти и так далее". Ну вот на этом. И, конечно, ему хотелось бы, чтобы была встреча трехсторонняя - Трамп, Путин и Зеленский. Тогда его легитимность еще более будет укреплена внутри страны - уже люди там не понимают, кто он до конца. Конечно, просроченный, конечно, негодяй, который убивает украинский народ сказал Олейник

Сам он встречу с участием Путина, президента США Дональда Трампа и Зеленского не считает возможной, иронично отмечая, что еще одним участником такой встречи должен был бы стать представитель Британии.

Я как-то уверен - ее не будет. Но, честно, она же не трехсторонняя, а участников четыре. А кто еще? Британия. Там же должен быть коллективный Борис Джонсон. Вот встали втроем, договорились. Выдержит ли свое обещание Трамп? Да, он президент самостоятельный. Президент России выдержит взятые обещания? Владимир Путин — президент самостоятельного и суверенного государства. А есть ли гарантии, что взятые обязательства выдержит Зеленский? Нет. Приедет Борис Джонсон какой-то и скажет: "Все, мы это отменяем". Помните, в произведении великого Николая Васильевича Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" - там черт сидел в кармане и все время подсказывал, что надо делать. Вот таким чертом является Британия. Кто там пофамильно — это отдельный вопрос отметил Олейник

Он также напомнил о позиции России по гипотетической встрече Путина и Зеленского.

Ведь и Россия везде подчеркивала: и двусторонняя встреча с Владимиром Путиным, о которой он [Зеленский] мечтает, да, и трехсторонняя - она должна быть подготовлена. То есть, это не конкурс капитанов, не надо туда своим роялем, мы это уже видели, это для сцены "95-го квартала". Ты партитуру напиши - распиши в партитуре, что там будет звучать. Если это за мир и во здравие, мы приветствуем. А если это за упокой и вот эти твои фокусы, которые ты на сцене демонстрировал, - нам этого не надо, мы это уже видели подчеркнул Олейник

Подписание мирного соглашения по украинскому конфликту с главой киевского режима Владимиром Зеленским - пустое дело, заявил накануне в интервью ИС "Вести" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.