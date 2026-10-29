Зюганов считает подписание мира с Зеленским пустым занятием Зюганов: подписание мирного соглашения с Зеленским - пустое занятие

Москва29 окт Вести.Подписание мирного соглашения по украинскому конфликту с главой киевского режима Владимиром Зеленским - пустое дело, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести".

По его мнению, России необходимо наращивать давление и одновременно вести переговоры по всем направлениям, чтобы добиться целей спецоперации.

Да, я за мирное соглашение, но Зеленский — это грязная кровавая игрушка английского происхождения. За ним сидит MI6 и ЦРУ. Они его охраняют. Поэтому подписание договора с ним — это пустое занятие. Завтра придет новый и скажет: "Он нелегитимный". И на этом все закончится. Поэтому судьбу решит, как правильно говорит Владимир Путин, - фронт, наши солдаты и офицеры сказал Геннадий Зюганов

Он подчеркнул, что победы Россия добьется с помощью науки, высоких технологий, индустриального комплекса и сплоченного общества.