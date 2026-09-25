Депутат Исаев: в Киеве осознают, что Украина может рухнуть уже этой зимой

Депутат Исаев: Зеленский понимает, что Украина может рухнуть уже этой зимой Депутат Исаев: в Киеве осознают, что Украина может рухнуть уже этой зимой

Москва25 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что Украина может рухнуть уже этой зимой. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что дефицит бюджета на Украине становится хроническим.

Зеленский напоминает муху, которая бьется между двух стекол в раме … одно стекло - это четкое осознание того, что Украина может рухнуть зимой. Здесь не только вопрос энергетической безопасности, про который много говорили, но и вопрос абсолютного банкротства этого государства. На сегодняшний день дефицит бюджета Украины $27 млрд. ... нет до сих пор никаких решений по закрытию данного дефицита. А этот дефицит становится хроническим рассказал Исаев

Ранее советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан сообщила, что из-за нехватки денег в бюджете прекратили давать городам деньги на подготовку отопления к зиме. Она отметила, что деньги были заложены в бюджет и непонятно, куда они делись.