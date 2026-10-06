Москва6 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский принес Украине разорение и массовое бегство жителей из страны. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Госдумы Константин Затулин.
Девять из десятых [на Украине] говорят о том, что Зеленскому пора на покой. Большинство считает, что он не должен баллотироваться. Вот он и не баллотируется, и выборов поэтому на Украине тоже не происходит, потому что их результат заведомо очевиден. Нынешняя власть потеряла всякий, серьезный кредит доверия. И никаких хороших новостей она не сулит. Что принес Зеленский Украине? Он принес разорение, бегство за рубеж. И на самом деле, чем быстрее Украина от Зеленского избавится, тем на самом деле легче будет самой Украинесказал он
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что каждый новый план Зеленского становится все большей трагедией для украинцев.