Москва6 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский принес Украине разорение и массовое бегство жителей из страны. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Девять из десятых [на Украине] говорят о том, что Зеленскому пора на покой. Большинство считает, что он не должен баллотироваться. Вот он и не баллотируется, и выборов поэтому на Украине тоже не происходит, потому что их результат заведомо очевиден. Нынешняя власть потеряла всякий, серьезный кредит доверия. И никаких хороших новостей она не сулит. Что принес Зеленский Украине? Он принес разорение, бегство за рубеж. И на самом деле, чем быстрее Украина от Зеленского избавится, тем на самом деле легче будет самой Украине