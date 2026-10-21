Пленный рассказал об отношении украинцев к обманувшему их ожидания президенту

"Клоун, разрушивший страну": пленный об отношении украинцев к Зеленскому Пленный рассказал об отношении украинцев к обманувшему их ожидания президенту

Москва21 окт Вести.Жители Украины считают главу киевского режима Владимира Зеленского клоуном, который виновен в разрушении их страны. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий ВСУ Виктор Волощенюк.

По его словам, украинцы наделялись, что с приходом Зеленского к власти прекратятся боевые действия в Донбассе.

А этот клоун самый настоящий просто разрушил страну, устроил самый настоящий геноцид своего же народа. Все считают, что он клоун сказал пленный ТАСС

Он добавил, что мирные жители Украины уже устали от боевых действия и не хотят продолжения конфликта с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за время президентства Зеленского Украина лишилась значительной части своей территории, а ее "океаны и моря исчезли". Он также указал на сокращение мужского населения страны из-за конфликта.