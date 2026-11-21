В Госдуме раскритиковали Зеленского за идею размещения военных баз США Депутат Журавлев заявил об отрыве Зеленского от реальности из-за баз США

Москва21 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил связь с реальностью, предложив разместить американские военные базы на территории Украины. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Журавлев раскритиковал планы Зеленского, заявив, что они не соответствуют текущей политической ситуации и позиции президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Он совершенно потерял связь с реальностью, и жаль, что за собой тянет и всю Украину, которая, став частью Российской Федерации, смогла бы быть сильной, промышленно развитой и уважаемой сказал депутат

Журавлев добавил, что сейчас действия Зеленского, которого депутат назвал "клоуном-узурпатором", превращают Украину в объект насмешек на международной арене.

Ранее Зеленский предложил США разметить свои военные базы на Украине по аналогии с объектами на Ближнем Востоке. По его мнению, это соответствует положениям пятой статьи НАТО.