Журова назвала странным условие Зеленского для остановки ударов по НПЗ Журова: Зеленский выдвинул странное условие для остановки ударов по НПЗ

Москва16 окт Вести.Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского, согласно которому предполагается на 100 дней остановить удары по российским НПЗ взамен на расширение действия систем Starlink, выглядит странно. Таким мнением с Газетой.ru поделилась зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Звучит на самом деле странно — "мы за перемирие, но наносить удары мы все равно будем"...Зеленский может говорить все, что угодно. Все его слова мы выслушали, а дальше сделаем, как нам надо сказала она

Как отметила Журова, глава киевского режима одновременно говорит о перемирии и при этом допускает продолжения атак. Депутат также указала, что Starlink используется прежде всего в военных целях Украины, а значит, такая инициатива противоречит интересам России. По ее словам, решение о дальнейшем ограничении или возобновлении работы системы остается за американскими властями.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев добавил, что Зеленский этим предложением противоречит сам себе. Депутат считает, что если Киев и правда готов отказаться от ударов по российским НПЗ, то надобность в спутниковой связи для управления дронами над территорией России исчезает.

Ни на какие условия киевского режима мы соглашаться не будем. Все они направлены исключительно на то, чтобы у ВСУ появилась возможность отдохнуть и перегруппироваться. Этой возможности давать им ни в коем случае нельзя сказал Журавлев

Он призвал продолжать бить по тыловой инфраструктуре ВСУ, в том числе по мостам и железнодорожным станциям. Это, по его словам, необходимо, чтобы добиться "полной и безоговорочной" капитуляции Украины.

Ранее Зеленский пожаловался, что США не спешат возвращать Starlink для ВСУ.