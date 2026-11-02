Депутат Рады усомнился в целесообразности расходов на круговую оборону Разумков: власти Украины могут списать миллиарды на оборону городов

Москва2 ноя Вести.Власти Украины могут потратить миллиарды гривен на организацию круговой обороны городов, после чего заявить, что эти меры не понадобились. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала.

26 октября стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ о создании полосы инженерных заграждений для обороны городов.

Я думаю, что на ней снова отобьют миллиарды гривен, а потом скажут, что она не пригодилась, но деньги все будут списаны заявил парламентарий

Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что решение о подготовке к круговой обороне может спровоцировать панику на Украине.