Москва2 нояВести.Власти Украины могут потратить миллиарды гривен на организацию круговой обороны городов, после чего заявить, что эти меры не понадобились. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала.
26 октября стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ о создании полосы инженерных заграждений для обороны городов.
Я думаю, что на ней снова отобьют миллиарды гривен, а потом скажут, что она не пригодилась, но деньги все будут списанызаявил парламентарий
Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что решение о подготовке к круговой обороне может спровоцировать панику на Украине.