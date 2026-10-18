Москва18 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают целенаправленную охоту на российских военных медиков, чтобы сократить объем медицинской помощи, оказываемой раненым российским бойцам, заявил водитель эвакуационного взвода группировки войск "Центр" Сергей Кузнецов в видеоролике от Минобороны.

[Идет] охота на медиков. Им [боевикам ВСУ] очень выгодно ударить экипаж медиков. То есть пострадает врач, он уже не сможет бойца раненого с поля боя поднять на ноги. У них есть такие задачи - именно бить медиков подчеркнул Кузнецов

Военные медики зачастую занимаются эвакуацией раненых и их доставкой в тыловые госпитали. При этом эвакуацию проводят с соблюдением мер безопасности, с учетом вида ранения и состояния пострадавшего.

Благодаря самоотверженному труду врачей удается сохранять жизни и возвращать в строй военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий, что позволяет им успешно выполнять боевые задачи, отмечает Минобороны.