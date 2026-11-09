Командование ВСУ не выплачивает боевикам компенсации за воспаление легких и рак

В ВСУ отказались выплачивать военнослужащим компенсации за тяжелые заболевания Командование ВСУ не выплачивает боевикам компенсации за воспаление легких и рак

Москва9 ноя Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается выплачивать военнослужащим компенсации за тяжелые заболевания. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

Речь идет о таких болезнях, как воспаление и рак легких, которые начали развиваться у боевиков ВСУ из-за длительного нахождения на позициях.

Из-за длительного нахождения на позициях без ротации у боевиков ВСУ массово развиваются воспаление и рак легких. Украинское командование отказывается выплачивать компенсации украинским военным говорится в публикации

В посте также сообщается, что на всех участках фронта в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" усиливают давление на позиции противника и продвигаются в южном направлении. ВСУ ожесточенно сопротивляются в обороне.