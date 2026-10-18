Вспышка пневмонии с летальными исходами началась в ВСУ в Харьковской области

В рядах ВСУ на Харьковском направлении - вспышка пневмонии Вспышка пневмонии с летальными исходами началась в ВСУ в Харьковской области

Москва18 окт Вести.В районе населенного пункта Верхней Озеряны Харьковской области в рядах ремонтно-восстановительного батальона 72 омбр Вооруженных сил Украины (ВСУ) - вспышка пневмонии. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

Уточняется, что уже есть летальные исходы.

В расположении ремонтно-восстановительного батальона 72 омбр ВСУ начинается эпидемия пневмонии. Есть летальные случаи отмечается в публикации

Подчеркивается, что подразделения группировки войск "Север" ВС РФ на харьковском направлении продолжают продвижение на юг в сторону Великого Бурлука, а противник активных действий не предпринимал.

Причина пневмонии чаще инфекционная и может быть вызвана бактериями или вирусами. Заболеванию способствуют также переохлаждение, утомление, отрицательные эмоции, недостаточное питание и другие предрасполагающие условия. Часто рост случаев связан с определенным временем года, снижением иммунитета на фоне ОРВИ и присоединением к вирусной инфекции - бактериальной.