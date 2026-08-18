© Наиболее опасный тип внутрибольничных инфекций возникает при введении катетеров в кровеносные сосуды пациента., Globallookpress

В Харьковской области зафиксировали смертельные случаи холеры Смертельные случаи холеры зафиксировали в Харьковской области

Москва18 авг Вести.Вспышки холеры со смертельным исходом зафиксировали на подконтрольной Киеву части Харьковской области среди мирного населения. Об этом заявили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.

Причиной возникновения болезни послужило заражение воды из-за массовых стихийных захоронений.

На временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области зарегистрированы случаи летальных исходов среди гражданского населения, в результате заражения холерой отмечается в сообщении

Уточняется, что усугублению ситуации поспособствовало полное отсутствие системного контроля со стороны специальных служб.

31 мая в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения холеры.