Москва18 авгВести.Вспышки холеры со смертельным исходом зафиксировали на подконтрольной Киеву части Харьковской области среди мирного населения. Об этом заявили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.
Причиной возникновения болезни послужило заражение воды из-за массовых стихийных захоронений.
На временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области зарегистрированы случаи летальных исходов среди гражданского населения, в результате заражения холеройотмечается в сообщении
Уточняется, что усугублению ситуации поспособствовало полное отсутствие системного контроля со стороны специальных служб.
31 мая в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения холеры.