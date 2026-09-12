Эксперт Киселев: боевики ВСУ в котле под Волчанском страдают от гангрены и СПИДа

СПИД и гангрена распространяются среди боевиков ВСУ под Волчанском Эксперт Киселев: боевики ВСУ в котле под Волчанском страдают от гангрены и СПИДа

Москва12 сен Вести.Солдаты Вооруженных сил Украины, находящиеся в котле под Волчанском в Харьковской области, массово болеют, в том числе инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, которые приводит ТАСС, в радиоэфирах украинских боевиков звучат жалобы на отсутствие помощи со стороны командования. Киселев также заявил, что среди бойцов много раненых, которым не оказывается необходимая медицинская помощь.

Много жалоб украинских боевиков мы фиксируем в их радиоэфирах. Многие, обычные рядовые штурмовики, записывают видео, выбрасывают их в TikTok и просят о помощи, потому что командование их бросило. Они говорят о том, что там (в волчанском котле - прим. ред.) много раненых, что они не знают, что с ними делать. У многих украинских боевиков началась гангрена, потому что нет оперативного вмешательства, нет помощи заявил эксперт

Киселев связал распространение инфекций с антисанитарными условиями в зоне боевых действий и недостатком медицинских препаратов. По его словам, в подразделениях ВСУ также растет число случаев инфицирования СПИДом, так как на службу набирают большое количество наркоманов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ усилили давление на боевиков Вооруженных сил Украины в котле у Резниково под Волчанском в Харьковской области, освободив Зарубинку.