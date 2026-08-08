Москва8 авгВести.Вспышка лихорадки Западного Нила и большое количество заболевших гепатитом С отмечены в Сумской области Украины, заявил источник ТАСС.
На подконтрольной киевскому режиму территории Сумской области вспышка экзотического, но сравнительно неопасного заболевания – лихорадки Западного Нилаприводит ТАСС слова источника
В Сумской области отмечен самый высокий на Украине показатель заболеваемости гепатитом С. Это связывают с большим количеством раненых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил источник.
Ранее сообщалось о росте заболеваемости ВИЧ и гепатитом среди украинских боевиков из-за переливания крови шприцами.