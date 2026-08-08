Вспышка лихорадки Западного Нила произошла в Сумской области Украины В Сумской области Украины произошла вспышка лихорадки Западного Нила

Москва8 авг Вести.Вспышка лихорадки Западного Нила и большое количество заболевших гепатитом С отмечены в Сумской области Украины, заявил источник ТАСС.

На подконтрольной киевскому режиму территории Сумской области вспышка экзотического, но сравнительно неопасного заболевания – лихорадки Западного Нила приводит ТАСС слова источника

В Сумской области отмечен самый высокий на Украине показатель заболеваемости гепатитом С. Это связывают с большим количеством раненых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил источник.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости ВИЧ и гепатитом среди украинских боевиков из-за переливания крови шприцами.