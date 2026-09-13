Военэксперт Киселев рассказал о нехватке медикаментов у ВСУ в волчанском котле

Окруженные под Волчанском бойцы ВСУ пьют водку вместо лекарств Военэксперт Киселев рассказал о нехватке медикаментов у ВСУ в волчанском котле

Москва13 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся в волчанском котле в Харьковской области, испытывают нехватку медикаментов, в том числе обезболивающих. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Он ранее рассказывал, что большинство украинских боевиков в котле болеют, чаще всего инфекционными заболеваниями.

Обезболивающее, которое они используют, - это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того как обокрали магазины сказал Киселев

Котел, в который попали военные ВСУ в Харьковской области, стал самым большим за время специальной военной операции. Его площадь составляет более 400 квадратных километров.