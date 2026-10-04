Командный пункт штаба батальона ВСУ уничтожен в Харьковской области "Северный Ветер": командный пункт штаба батальона ВСУ уничтожен у Избицкого

Москва4 окт Вести.В районе Избицкого Харьковской области уничтожен командный пункт штаба механизированного батальона 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Уточняется, что есть жертвы среди офицеров и сержантов.

Подтверждено уничтожение командного пункта штаба механизированного батальона 72-й отдельной мехбригады в районе Избицкого говорится в сообщении

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области.