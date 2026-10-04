Москва4 октВести.В районе Избицкого Харьковской области уничтожен командный пункт штаба механизированного батальона 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".
Уточняется, что есть жертвы среди офицеров и сержантов.
Подтверждено уничтожение командного пункта штаба механизированного батальона 72-й отдельной мехбригады в районе Избицкогоговорится в сообщении
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области.