Москва3 окт Вести.Российские военнослужащие группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья Харьковской области говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее, 2 октября, Минобороны России сообщало, что за неделю Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль 17 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным министерства, подразделения "Севера" за этот период установили контроль над 10 населенными пунктами в Харьковской области.