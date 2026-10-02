Российская армия за неделю освободила 17 населенных пунктов в рамках СВО Минобороны: ВС РФ за неделю освободили 17 населенных пунктов в рамках СВО

Москва2 окт Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю освободили 17 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Так, подразделения группировки войск "Север" за минувшую неделю установили контроль над 10 населенными пунктами в Харьковской области.

На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населенные пункты Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино Харьковской области. ... В Харьковской области установлен контроль над населенным пунктом Высокая Яруга говорится в сообщении МО

Кроме того, бойцы "Севера" установили контроль над четырьмя населенным пунктами в Сумской области: были освобождены Марьино, Уланово, Толстодубово и Малая Рыбица.

Подразделения "Центральной" группировки войск взяли под свой контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР): Нововодяное и Веселое Поле.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, освобожден населенный пункт Егоровка Запорожской области добавили в МО РФ

Российская армия продолжает наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. В ночь на пятницу, 2 октября, ВС РФ поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр. Также российские войска нанесли удар по морскому судну, которое следовало по Черному морю с грузом военного имущества и товарами двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).