Москва2 октВести.Подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В недельной сводке российского ведомства говорится, что в Сумской области под контроль российских сил также перешли населенные пункты Марьино, Уланово и Толстодубово.
Вчера установлен контроль над населенным пунктом Малая Рыбица Сумской областиговорится в сообщении оборонного ведомства
За неделю российские войска взяли под контроль 17 населенных пунктов в зоне СВО.