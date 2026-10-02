Российские войска взяли под контроль Малую Рыбицу ВС РФ освободили Малую Рыбицу в Сумской области

Москва2 окт Вести.Подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В недельной сводке российского ведомства говорится, что в Сумской области под контроль российских сил также перешли населенные пункты Марьино, Уланово и Толстодубово.

Вчера установлен контроль над населенным пунктом Малая Рыбица Сумской области говорится в сообщении оборонного ведомства

За неделю российские войска взяли под контроль 17 населенных пунктов в зоне СВО.