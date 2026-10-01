Российская армия освободила Высокую Яругу в Харьковской области Минобороны: ВС РФ освободили Высокую Яругу в Харьковской области

Москва1 окт Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Высокая Яруга в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что контроль над населенным пунктом был взят в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

Взят под контроль населенный пункт Высокая Яруга Харьковской области говорится в сообщении МО

Также в министерстве сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зарожное, Слатино, Липцы, Питомник, Сосновый Бор и Циркуны Харьковской области.

30 сентября ВС РФ освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области.