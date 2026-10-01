SHAMAN рассказал, почему решил обратиться к теме расставания в новой песне SHAMAN объяснил название новой песни болезненным разрывом с близким человеком

Москва1 окт Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал РИА Новости, что новая песня "Прощай, моя любовь" затрагивает момент тяжелого расставания с близким человеком.

По словам исполнителя, внутреннее противостояние между сильным чувством и необходимостью поставить точку знакомо многим.

Музыкант пояснил, что композиция отражает ситуацию, когда нужно отпустить человека при сохранении прежней привязанности, чтобы не изменить собственным принципам.

Три слова "я тебя люблю" могут стать началом большой истории. А три слова "прощай, моя любовь" - ее финалом пояснил SHAMAN

Вокалист добавил, что аранжировка песни призвана усилить драматизм. Так, партии фортепиано передают меланхоличную интонацию, ударные подчеркивают необратимость момента, гитарное соло выражает эмоциональный надрыв, а вокал отражает душевную боль.

В снятом на композицию клипе герой в одиночестве бродит по зимнему городу, а монохромная цветовая гамма видеоряда подчеркивает внутреннюю опустошенность персонажа.