SHAMAN рассказал, зачем сжег в печи свои кожаные штаны SHAMAN: кожаные штаны – образ, который останется со мной

Москва2 сен Вести.Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, заявил, что сжег свои знаменитые кожаные штаны для переосмысления образа.

По его словам, которые приводит KP.RU, кожаные штаны – "это образ", который останется с ним, даже если он больше их никогда не наденет.

Как раз 35 лет, переосмысление, солидная дата, большая ответственность. … Я хотел избавиться от них [кожаных штанов] ярко, перед своим юбилеем сказал SHAMAN

Певец заверил, что больше никогда никто из зрителей и поклонников не увидит его в кожаных штанах. SHAMAN уточнил, что уже нашел замену своему стилю, однако деталей он раскрывать не стал, заявив лишь, что презентует его на своем концерте 22 ноября.

23 июля в своем Telegram-канале SHAMAN опубликовал видео, на котором сжег в русской печи кожаные штаны, в которых много выступал. По его словам, он подошел к "серьезному рубежу", который знаменует "время новых решений и смелых шагов".