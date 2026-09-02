Москва2 сенВести.Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, заявил, что сжег свои знаменитые кожаные штаны для переосмысления образа.
По его словам, которые приводит KP.RU, кожаные штаны – "это образ", который останется с ним, даже если он больше их никогда не наденет.
Как раз 35 лет, переосмысление, солидная дата, большая ответственность. … Я хотел избавиться от них [кожаных штанов] ярко, перед своим юбилеемсказал SHAMAN
Певец заверил, что больше никогда никто из зрителей и поклонников не увидит его в кожаных штанах. SHAMAN уточнил, что уже нашел замену своему стилю, однако деталей он раскрывать не стал, заявив лишь, что презентует его на своем концерте 22 ноября.
23 июля в своем Telegram-канале SHAMAN опубликовал видео, на котором сжег в русской печи кожаные штаны, в которых много выступал. По его словам, он подошел к "серьезному рубежу", который знаменует "время новых решений и смелых шагов".