В Харьковской области уничтожен командный пункт рейнджерского полка ССО Украины Командный пункт рейнджерского полка ССО Украины ликвидирован под Харьковом

Москва20 ноя Вести.Командный пункт 6-го рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины поражен высокоточным ударом в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По данным агентства, там велось секретное делопроизводство полка.

В Харьковской области точным ударом поражен командный пункт 6-го рейнджерского полка ССО Украины. Предположительно, удар пришелся на укрытие, где располагалось секретное делопроизводство полка сказал собеседник агентства

По его словам, личный состав понес существенные потери.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские разведчики проникли ночью в блиндаж ВСУ и без единого выстрела смогли убедить находившихся там боевиков сдаться в плен.