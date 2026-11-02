ТАСС: командование "Скалы" ВСУ не стало эвакуировать раненых на Днепропетровщине

Командование полка "Скала" ВСУ отказало в эвакуации раненых на Днепропетровщине ТАСС: командование "Скалы" ВСУ не стало эвакуировать раненых на Днепропетровщине

Москва2 ноя Вести.Командование полка "Скала" Вооруженных сил Украины отказалось эвакуировать раненых украинских боевиков с линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, военнослужащие "Скалы" понесли серьезные потери после ударов с применением фугасных авиационных бомб на этом участке фронта.

После этого они стали требовать от командования отката, на что получили отказ. Так же как и на просьбу эвакуировать раненых добавил он

В силовых структурах отметили, что в этом районе пополнение сил украинской армии сильно затруднено.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска ударили ФАБ-500 по позициям ВСУ в районе населенного пункта Белозерское в Донецкой Народной Республике.