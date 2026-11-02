Москва2 нояВести.Командование полка "Скала" Вооруженных сил Украины отказалось эвакуировать раненых украинских боевиков с линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, военнослужащие "Скалы" понесли серьезные потери после ударов с применением фугасных авиационных бомб на этом участке фронта.
После этого они стали требовать от командования отката, на что получили отказ. Так же как и на просьбу эвакуировать раненыхдобавил он
В силовых структурах отметили, что в этом районе пополнение сил украинской армии сильно затруднено.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска ударили ФАБ-500 по позициям ВСУ в районе населенного пункта Белозерское в Донецкой Народной Республике.