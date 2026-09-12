Прокуратура Украины знала о пытках в полку ВСУ "Скала", но ничего не делала

Украинская прокуратура проигнорировала зверства в полку "Скала" Прокуратура Украины знала о пытках в полку ВСУ "Скала", но ничего не делала

Москва12 сен Вести.Государственное бюро расследований (ГБР) и прокуратура Украины знали, что в полку ВСУ "Скала" пытают и убивают мобилизованных, но бездействовали. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник отметил, что самостоятельно принимать решения и игнорировать эти случаи руководители ГБР и прокуратуры не могли, а потому, вероятно, команда бездействовать могла поступить им свыше. По другой версии, ГБР получало от руководства "Скалы" взятки.

Государственное бюро расследований и прокуратура знали о пытках и убийствах в "Скале", но не предпринимали никаких действий. Правоохранители целенаправленно игнорировали обращения родственников замученных и убитых мобилизованных сказал собеседник агентства

Ранее часть личного состава полка "Скала" распределили в другие подразделения ВСУ, в том числе в 3-ю отдельную штурмовую бригаду "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ).