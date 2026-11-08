ТАСС: командиры ВСУ оформили раненых под Сумами бойцов как пропавших без вести

Командование ВСУ оформило раненых бойцов как пропавших без вести ТАСС: командиры ВСУ оформили раненых под Сумами бойцов как пропавших без вести

Москва8 ноя Вести.Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось эвакуировать раненых солдат, которые оказались заблокированы после удара под Сумами. Бойцов записали как пропавших без вести.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что боевики ВСУ были заблокированы на своих позициях в результате авиаудара, нанесенного российской армией.

Солдаты все еще выходят на связь по рации, но командиры ВСУ не отвечают на просьбы об эвакуации, рассказал он.

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