"Северный Ветер": раненые солдаты ВСУ по году могут ждать ротации на позициях

"Северный Ветер": боевики ВСУ могут ждать ротации по году даже после ранения "Северный Ветер": раненые солдаты ВСУ по году могут ждать ротации на позициях

Москва19 сен Вести.Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут находиться на позициях без ротации до года даже после получения ранения. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

По словам ослепшего военнослужащего 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии, он провел на позициях полгода после потери зрения.

Зачастую отправка на передовые позиции ВСУ это билет в один конец. Известны случаи, когда солдаты ВСУ сидели на позициях и по году. При этом даже тяжелое ранение не гарантирует им ротацию, а смерть - эвакуацию тела отмечается в публикации

16 сентября сообщалось, что ВСУ начали бросать на прорыв котла в Харьковской области раненых военных, которых насильно вернули из госпиталей, не дав им долечиться.