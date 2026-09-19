Москва19 сенВести.Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут находиться на позициях без ротации до года даже после получения ранения. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".
По словам ослепшего военнослужащего 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии, он провел на позициях полгода после потери зрения.
Зачастую отправка на передовые позиции ВСУ это билет в один конец. Известны случаи, когда солдаты ВСУ сидели на позициях и по году. При этом даже тяжелое ранение не гарантирует им ротацию, а смерть - эвакуацию телаотмечается в публикации
16 сентября сообщалось, что ВСУ начали бросать на прорыв котла в Харьковской области раненых военных, которых насильно вернули из госпиталей, не дав им долечиться.