ТАСС: десант ВСУ и "азовцы" взрывают на пленных из ВС РФ ошейники с детонатором

Названы формирования ВСУ, которые используют военнопленных как смертников ТАСС: десант ВСУ и "азовцы" взрывают на пленных из ВС РФ ошейники с детонатором

Москва8 окт Вести.Боевики украинской бригады "Азов" (признана в РФ террористической и запрещена) и как минимум двух десантных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют российских военнопленных в качестве смертников.

Об этом рассказал ТАСС представитель силовых структур.

36-я (отдельная бригада морской пехоты ВСУ – прим. ред.), 79-я (отдельная десантно-штурмовая бригада – прим. ред.), и "Азов" отметились среди тех, кто использует российских пленных как смертников, цепляя на них заминированные ошейники рассказал собеседник агентства

Ранее спасшийся из украинского плена боец российской армии сообщил, что боевики ВСУ стали чаще отправлять на разведку позиций ВС РФ пленных военных с заминированным ошейником с GPS-трекером.

Действия такого военнослужащего отслеживаются с помощью дрона, координация с солдатом ведется по радиосвязи.

В случае отказа бойца выполнить задачу украинские боевики дистанционно подрывают встроенный в ошейник детонатор.

Побывавший в плену боец ВС РФ добавил, что это устройство может взорваться даже в случае выполненной задачи по разведке позиций.