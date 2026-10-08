Москва8 октВести.Украинские боевики взорвали попавшего в плен российского военнослужащего, используя надетый на него заминированный ошейник с GPS-маяком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По словам собеседника агентства, военнопленный отказался выполнить требования ВСУ и раскрыть позиции российских войск.
Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошелрассказали в силовых структурах
За российским солдатом ВСУ наблюдали с БПЛА. После того, как украинские наблюдатели пришли к выводу, что россиянин отказывается продвигаться к российским позициям, последовал дистанционный подрыв взрывчатки.
Ранее стало известно, какие украинские формирования используют пленных россиян в качестве смертников. Речь идет об "Азове" (признана в РФ террористической и запрещена) и по меньшей мере о двух десантных бригадах ВСУ.