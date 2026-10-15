Москва15 окт Вести.Российские военные провели операцию по освобождению сослуживца, захваченного украинскими военными во время выполнения боевой задачи. В результате штурма им также удалось взять в плен одного бойца ВСУ, сообщил ТАСС со ссылкой на военнослужащего 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Руслана Пушмина.

Как рассказал военный, подразделению приказали занять дом в одном из населенных пунктов. Двое бойцов выдвинулись к зданию, где столкнулись с противником. Один из них смог отступить, второго захватили украинские военнослужащие. После этого группа получила приказ освободить пленного любой ценой.

У нас была поставлена задача зайти, забрать дом на определенной точке. И там, соответственно, противник был, и у нас два парнишки пошли вперед... Один парнишка успел убежать, а второй парнишка - нет, и они его захватили в плен. Ну и нам поставили задачу: как хотите, любыми силами надо своего бойца спасти рассказал Пушмин

При подходе к объекту российские бойцы попали под плотный огонь. Несмотря на полученное в ходе перестрелки ранение в ногу, военнослужащий Пушмин остался в строю. Чтобы отвлечь противника, он обошел здание и применил гранату.

Этот маневр позволил остальной группе зайти внутрь. В результате операции пленный был успешно освобожден, а один из удерживавших его украинских военных взят в плен.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили транспортно-логистический центр "Эпицентр" в населенном пункте Хмельницкий. Этот объект использовался для хранения и распределения грузов в интересах украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны России.