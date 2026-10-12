Москва12 окт Вести.Появились новые свидетельства военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские боевики используют своих пленных в качестве смертников. Дмитрий Кемеров, командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск "Центр", в комментарии ИС "Вести" рассказал об одном из таких эпизодов, произошедших в Днепропетровской области.

Пленный со взрывчаткой на шее приблизился к позициям бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) и призывал сдаться в плен.

Пришел этот "союзник", мы сначала не поняли, что происходит. Подлетели "птички", увидели человека с ошейником на шее с противопехотной миной МОН-50. И рюкзак у него был, как ребята потом выяснили, полностью со взрывчаткой. Он сказал ребятам связать друг другу руки и выйти, в противном случае их всех подорвут. И также "птички" обнаружили чуть позади от него двух бойцов ВСУ, которые все это видели, контролировали пояснил Кемеров

По словам российского штурмовика, судьба у пленного со взрывчаткой незавидная.

В первую очередь, жизни своей лишишься, во-вторых, своих товарищей-однополчан подставишь. Противник в любом случае его уничтожит, вопрос времени отметил он

Командир взвода штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск "Центр" Сергей Барашкин рассказал эпизод, как он отвадил пленного со взрывчаткой от своей позиции.

Я сидел на своей оборонительной позиции и наблюдаю, что со стороны врага движется солдат в нашей военной форме, в "зеленке", но без автомата. Я ему: "Стой, кто идет?" Он ответил откуда и стал меня агитировать сдаться в плен, мол, там хорошо. Я ему сказал "нет" и начал докладывать командованию. Мне сразу сказали не подпускать его и держать на мушке. И я тогда ему ничего не стал отвечать, выстрелил пару раз в воздух, и он ушел в обратном направлении. Не стал по нему вести огонь. Это русские же солдаты, мы же не будем во врага превращаться, как те своих пленных убивают, уничтожают. Он ушел, а на меня уже начались FPV-удары, было штуки три-четыре сообщил штурмовик

Ранее стало известно, какие украинские формирования используют пленных россиян в качестве смертников. Речь идет об "Азове" (формирование признано в РФ террористическим и запрещено) и по меньшей мере о двух десантных бригадах ВСУ.