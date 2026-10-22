Москва22 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины притворялись погибшими, чтобы обманным путем напасть на российских военных. Об этом РИА Новости рассказал старший огнеметчик 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Бальтазар.

Он добавил, что во время зачистки ВС РФ населенного пункта Червоный Яр в Запорожской области всушники забирались в мешки, лежащие на земле.

Когда мы заходили, лежат трупы в мешках, а после того, как мы проходили, они пытались нас атаковать со спины, но у них ничего не вышло отметил боец

По его словам, украинцы предпринимали несколько таких попыток.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины заставляло раненых боевиков удерживать позиции в Червоном Яре в Запорожской области.