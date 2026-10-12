Москва12 октВести.Украинские боевики начали вешать мины и рюкзаки с тротилом на российских военнопленных для организации диверсий, заявил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки российских войск "Центр" Дмитрий Кемеров.
По его словам, первый такой случай был зафиксирован в конце лета.
На одного из союзников, которого ранее взяли в плен, противник повесил мину и рюкзак с тротилом и отправил обратно на наши позиции. Такое периодически встречаем, слышим от союзниковрассказал Кемеров в беседе с ТАСС
Командир уточнил, что подобные случаи наблюдают в Днепропетровской области. Кемеров подчеркнул, что одной из основных задач подобных операций является получение разведданных, и только после этого – фактическое выявление и уничтожение российских позиций.