Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр "Эпицентр" с грузами для ВСУ

ВС РФ поразили логистический центр "Эпицентр" с грузами для украинских боевиков Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр "Эпицентр" с грузами для ВСУ

Москва14 окт Вести.Российские военные поразили транспортно-логистический центр "Эпицентр" в населенном пункте Хмельницкий. Этот объект использовался для хранения и распределения грузов в интересах украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны России.

В результате удара в н.п. Хмельницкий поражен транспортно-логистический центр "Эпицентр", использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ говорится в сообщении российского военного ведомства в мессенджере MAX

Там также отмечается, что российская армия продолжает наносить удары по логистическим центрам и морским судам, которые задействуются в доставке военных грузов на Украину. ВС РФ наносят удары по указанным вражеским целям с помощью беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские бойцы ведут бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.