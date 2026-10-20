ВС РФ ночью поразили сухогрузы и логистические центры в трех областях Украины ВС РФ поразили логистические центры в Хмельницкой и Волынской областях

Москва20 окт Вести.Российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по транспортно-логистической и портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, которые действовали в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

В Хмельницкой области российская армия поразила логистический центр "Гранд импорт", где хранились грузы военного и двойного назначения.

В городе Ковеле Волынской области удар пришелся по транспортно-логистическому центру компании "Виндор Транс Сервис", который обеспечивал хранение и распределение имущества ВСУ.

Помимо этого, в порту Рени Одесской области были поражены три сухогруза во время разгрузки, а также объекты портовой инфраструктуры. Суда доставляли грузы для украинских боевиков.

Кроме того, МО РФ сообщило об ударе по еще одному сухогрузу, который направлялся в порт Одессы с военным грузом.

Днем ранее ВС РФ нанесли удары по военным целям в Киеве и Киевской области. Среди пораженных объектов оказались дата-центр и логистические узлы, а также предприятия военного производства и локомотивное депо.