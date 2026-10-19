Минобороны РФ перечислило цели ночной атаки по Киеву и Киевской области

Минобороны России назвало цели ночного удара по Киеву Минобороны РФ перечислило цели ночной атаки по Киеву и Киевской области

Москва19 окт Вести.Российские войска в ночь на 19 октября нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса, местам хранения ракет и беспилотников в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В украинской столице были поражены дата-центр "Дата групп" и логистический узел компании "Файер Пойнт", где производились и хранились комплектующие для дальнобойных беспилотников и двигатели крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

В числе других целей оказались предприятие "Химволокно", выпускающее компоненты боевых частей БПЛА, и Киевское локомотивное депо, где хранились ракеты "Фламинго" и детали баллистических ракет FP-9.

В городе Ирпень Киевской области удар пришелся по заводу "Планета пластик", производившему полимерные материалы для военной промышленности.

Кроме того, ведомство заявило о поражении сухогруза в 130 километрах к юго-западу от Одессы. Судно перевозило грузы военного и двойного назначения.

Ранее украинские источники заявили, что США не предупредили украинскую сторону о готовящейся атаке на военные объекты в Киеве. Утверждается, что подобные случаи также наблюдались 13 и 14 октября.