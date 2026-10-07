ВС РФ поразили предприятия, связанные с производством "Фламинго" Минобороны: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, где производят ракеты "Фламинго"

Москва7 окт Вести.Вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, использовавшиеся для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго" и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что удары были нанесены по объектам в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Массированный удар ВС РФ последовал ночью с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов.

Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании "Файер Пойнт" для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго" и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности говорится в сообщении МО РФ

Ранее стало известно, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России поразил личный состав и замаскированный опорный пункт ВСУ. Цели находились в зоне ответственности Центральной группировки войск.