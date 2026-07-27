О создании одной из самых дальнобойных ракет в арсенале Вооруженных сил Украины “Фламинго” стало известно летом 2025 года. В ее основу заложены советские технологии, а компания-разработчик — это бывшее кастинговое агентство, которое за несколько лет стало одним из крупнейших подрядчиков украинской армии. ИС “Вести” разбирается, как появился этот проект, чем “Фламинго” отличается от Storm Shadow и Tomahawk, какое расстояние преодолевает ракета и действительно ли она розовая.
Что такое ракета “Фламинго”
Тип ракеты и значение
“Фламинго”, или FP-5, — это украинская дальнобойная ракета, разработанная компанией Fire Point. Она относится к классу крылатых ракет наземного базирования. Боевая часть FP-5 вдвое мощнее американской Tomahawk и составляет 1,15 тыс. кг, а стоит одна ракета около 500 тыс. долларов.
Заявленная дальность полета “Фламинго” составляет 3 тыс. км, а масса боеголовки — около тонны
“Фламинго” разрабатывалась для поражения военной и критически важной инфраструктуры, официально прошла испытания и была принята Украиной на вооружение в 2025 году. Если судить по заявленным характеристикам, ракета способна поражать цели в глубине территории России.
Характеристики ракеты “Фламинго”
- Заявленная дальность полета — 3 тыс. км.
- Максимальная скорость — до 950 км/ч, крейсерская — 850–900 км/ч.
- Верхняя граница взлетной массы — 6 тонн.
- Время в воздухе — более 4 часов.
- Длина ракеты — около 12 м.
- Размах крыла — 6 м.
- Масса боеголовки — 1,15 тыс. кг.
- Турбореактивный двигатель АИ-25ТЛ.
- Система наведения комбинированная: спутниковая навигация и инерциальная.
По сообщениям украинских СМИ, помимо заявленных характеристик ракеты, FP-5 якобы защищена от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также технический директор Fire Point Ирина Терех призналась, что в основе разработки лежат технологии СССР, в частности, реактивные ракетные двигатели.
Что означает FP-5 и “Фламинго”
Аббревиатура FP, вероятнее всего, расшифровывается как название компании — Fire Point, а цифра пять выступает индексом конкретной модели. Организация использует аналогичную систему обозначений и для других разработок: беспилотников FP-1 и FP-2 или ракет FP-7 и FP-9.
При этом производитель не давал публичных объяснений, почему ракете присвоен именно этот номер. Поэтому нельзя утверждать, что это “пятая модель”, “пятое поколение” или что-то подобное.
Но при чем здесь птица? Свое название — “Фламинго” — ракета получила из-за производственной ошибки: первые образцы оружия, по данным украинских СМИ, случайно были окрашены в розовый цвет. Другую версию выдвигает The Economist: название первоначально было внутренней отсылкой к женщинам, занимавшим руководящие должности в компании, а испытательные образцы были окрашены в розовый специально.
Как выглядит ракета “Фламинго”
Внешне “Фламинго” напоминает не привычную крылатую ракету вроде “Калибра” или Tomahawk, а скорее крупный беспилотный самолет. Такое сходство придает одна из наиболее заметных деталей конструкции — двигатель над фюзеляжем. Также FP-5 выделяется вытянутым корпусом, Х-образным хвостом и прямым среднерасположенным крылом, в то время как у большинства ракет такого типа крылья складываются.
Корпус, по опубликованным данным, изготовлен преимущественно из стекло- и углеволоконных материалов, а не из дорогостоящих покрытий и композитов, рассчитанных на снижение радиолокационной заметности. Цвет различается: на фотографиях производства видны темно-серые или почти черные корпуса, однако первые образцы и вовсе были розовыми.
Разработка и производство
Компания Fire Point
Украинская оборонно-техническая компания, которая производит “Фламинго”, называется Fire Point. Она была основана в 2022 году и специализируется на разработке и производстве беспилотников большой дальности, а также крылатых ракет. Среди наиболее известных продуктов — дальнобойные ударные дроны FP-1 и беспилотники среднего действия FP-2.
Сегодня Fire Point можно назвать одним из крупнейших подрядчиков Вооруженных сил Украины. В 2025 году компания получила контракты на 1 млрд долларов
История украинской компании, выпускающей дроны и ракеты, началась нетипично для подобной организации: изначально она функционировала как кастинговое агентство для теле- и кинопроизводства и сотрудничала с проектами главы киевского режима Владимира Зеленского. Основатели стартапа не имели опыта в военной сфере и применяли знания из тех областей, в которых разбирались: разработка игр, архитектура и строительство.
Владелец Fire Point Егор Скалига управляет не только этой компанией, но и фирмой At Point, которая занимается поиском локаций для съемок. Также оборонной компанией руководят технический директор Ирина Терех, которая раньше занималась производством уличной мебели, и главный дизайнер Денис Штилерман. Недавно к команде присоединился бывший госсекретарь США Марк Помпео — он стал членом консультативного совета.
В августе 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование в отношении Fire Point, так как подозревает, что компания завышала стоимость или количество беспилотников, которые поставляет украинской армии. Кроме того, бюро проверяет наличие связи Fire Point с другом Зеленского и совладельцем студии “Квартал 95” Тимуром Миндичем, поскольку считает, что он может быть конечным бенефициаром компании.
В 2026 году на юге Дании рядом с городом Скрюдструп началось строительство предприятия Fire Point по выпуску твердого ракетного топлива.
История появления проекта
Проект FP-5 появился летом 2024 года. Главной предпосылкой стала нехватка дальнобойного оружия: поставляемые западными государствами ракеты имелись в ограниченном количестве, а их применение по целям в глубине российской территории долгое время ограничивалось политическими условиями стран-поставщиков.
Fire Point представила крылатую ракету “Фламинго” 18 августа 2025 года, пригласив журналистов Associated Press на экскурсию по закрытому производственному объекту. Через несколько дней о начале серийного производства публично заявил Зеленский. Позже Fire Point сообщила, что намерена увеличить выпуск ракет, а также о том, что занимается разработкой собственного трубореактивного двигателя, новых вариантов боевых частей и других модификацией семейства дальнобойных ракет (FP-7 и FP-9).
В прошлом году Fire Point производила одну ракету “Фламинго” в день и планировала увеличить производство до семи
Загадка Milanion и связь с прототипом FP-5
В феврале 2025 года на выставке IDEX в Абу-Даби британская оборонная компания Milanion Group впервые представила систему под названием FP-5 — Ground Launch Cruise Missile. Изделие имело практически тот же внешний вид и заявленные показатели, что и “Фламинго”: наземный запуск, дальность до 3 тыс. км и полезную нагрузку около 1 тыс. кг. Позднее была опубликована официальная брошюра Milanion с этими данными. Все это происходило примерно за полгода до публичного показа украинской FP-5.
Украинское государственное агентство “Укринформ” позднее назвало “Фламинго” результатом тесного сотрудничества с Milanion. Некоторые аналитики также обращали внимание, что совпадают не только аэродинамическая схема и характеристики, но и сам индекс FP-5. Вероятно, “Фламинго” — не полностью самостоятельная украинская разработка Fire Point, а ракета, созданная при технологической или партнерской связи с Milanion Group.
Боевое применение ракеты “Фламинго”
Первые сообщения о применении
Впервые о применении дальнобойной ракеты “Фламинго” стало известно в октябре 2025 года. Использование украинской армией FP-5 в бою подтвердил Владимир Зеленский. Но мнения разошлись: представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил на пресс-конференции, что она применялась еще раньше — весной 2025 года.
Что известно по открытым источникам
С момента принятия ракеты FP-5 на вооружение известно о нескольких эпизодах ее применения, но точное количество выпущенных ракет и их реальная результативность неизвестны. В еженедельных сводках о спецоперации Минобороны РФ не единожды сообщало об успешных перехватах и уничтожении крылатых ракет “Фламинго”.
В феврале 2026 года на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский признал, что одна из производственных линий FP-5 “Фламинго” была уничтожена ракетным ударом. А в июле ВС РФ ударили по киевским заводам “Радионикс” и “Артем”, где производятся системы управления и компоненты для ракет, в том числе для FP-5.
Сравнение с аналогами
Storm Shadow. Дальнобойные англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow были разработаны еще в 1990-х годах, а сегодня находятся в арсенале ВСУ. В отличие от FP-5 “Фламинго”, они запускаются не с земли, а с боевого самолета. Дальность полета и стартовая масса Storm Shadow меньше, чем у “птички”.
ATACMS. Это американская тактическая баллистическая ракета класса “земля — земля”, которая запускается с установок HIMARS и MLRS. Она быстро поднимается вверх, проходит большую часть пути по баллистической территории и атакует цель с большой скоростью. Заявленная нагрузка “Фламинго” примерно в пять раз больше, однако ATACMS компенсирует меньшую массу высокой скоростью удара. Это принципиально разные классы вооружения.
Tomahawk. И украинский “Фламинго”, и американский Tomahawk — крылатые ракеты большой дальности. У них разный радиус поражения, но разработка США обеспечивает более высокую вероятность поражения цели и дальность. Также она отличается многолетним опытом применения — с 1991 года.
|
Характеристика
|
FP-5 “Фламинго”
|
Storm Shadow
|
ATACMS
|
Tomahawk
|
Тип
|
Крылатая ракета наземного запуска
|
Крылатая ракета воздушного запуска
|
Тактическая баллистическая ракета
|
Крылатая ракета
|
Носитель
|
Мобильная установка на грузовике
|
Самолет
|
HIMARS или MLRS
|
Корабль или подводная лодка
|
Заявленная дальность
|
До 3 тыс. км
|
Более 250 км
|
До 300 км
|
Около 1,6 тыс. км
|
Крейсерская скорость
|
До 950 км/ч
|
Дозвуковая, до 1 тыс. км/ч
|
3,6 тыс. км/ч, или 1,5 тыс. м/с
|
До 925 км/ч
|
Масса боевой части
|
До 1,15 тыс. кг
|
Тандемная проникающая, 450 кг
|
Осколочно-фугасная — 227 кг, кассетная — 560 кг
|
450 кг
Частые вопросы
- 01Когда появилась ракета “Фламинго”?
— Разработка FP-5 началась, по данным производителя, летом 2024 года. Впервые аналогичная система была публично показана Milanion в феврале 2025 года, а украинская FP-5 “Фламинго” была представлена в августе.
- 02Применялась ли ракета “Фламинго” в боевых условиях?
— Да, украинская армия применяет FP-5 “Фламинго” в боевых условиях.
- 03Почему ракету назвали “Фламинго”?
— По одной из версий, первые образцы ракеты FP-5 из-за производственной ошибки были окрашены в розовый цвет — такой же, как и у фламинго.