Что известно об украинской ракете “Фламинго”: история создания, скорость, дальность и другие характеристики

О создании одной из самых дальнобойных ракет в арсенале Вооруженных сил Украины “Фламинго” стало известно летом 2025 года. В ее основу заложены советские технологии, а компания-разработчик — это бывшее кастинговое агентство, которое за несколько лет стало одним из крупнейших подрядчиков украинской армии. ИС “Вести” разбирается, как появился этот проект, чем “Фламинго” отличается от Storm Shadow и Tomahawk, какое расстояние преодолевает ракета и действительно ли она розовая.

Что такое ракета “Фламинго”

Тип ракеты и значение

“Фламинго”, или FP-5, — это украинская дальнобойная ракета, разработанная компанией Fire Point. Она относится к классу крылатых ракет наземного базирования. Боевая часть FP-5 вдвое мощнее американской Tomahawk и составляет 1,15 тыс. кг, а стоит одна ракета около 500 тыс. долларов.

Заявленная дальность полета “Фламинго” составляет 3 тыс. км, а масса боеголовки — около тонны

“Фламинго” разрабатывалась для поражения военной и критически важной инфраструктуры, официально прошла испытания и была принята Украиной на вооружение в 2025 году. Если судить по заявленным характеристикам, ракета способна поражать цели в глубине территории России.

Характеристики ракеты “Фламинго”

Заявленная дальность полета — 3 тыс. км.

Максимальная скорость — до 950 км/ч, крейсерская — 850–900 км/ч.

Верхняя граница взлетной массы — 6 тонн.

Время в воздухе — более 4 часов.

Длина ракеты — около 12 м.

Размах крыла — 6 м.

Масса боеголовки — 1,15 тыс. кг.

Турбореактивный двигатель АИ-25ТЛ.

Система наведения комбинированная: спутниковая навигация и инерциальная.

По сообщениям украинских СМИ, помимо заявленных характеристик ракеты, FP-5 якобы защищена от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также технический директор Fire Point Ирина Терех призналась, что в основе разработки лежат технологии СССР, в частности, реактивные ракетные двигатели.

Что означает FP-5 и “Фламинго”

Аббревиатура FP, вероятнее всего, расшифровывается как название компании — Fire Point, а цифра пять выступает индексом конкретной модели. Организация использует аналогичную систему обозначений и для других разработок: беспилотников FP-1 и FP-2 или ракет FP-7 и FP-9.

При этом производитель не давал публичных объяснений, почему ракете присвоен именно этот номер. Поэтому нельзя утверждать, что это “пятая модель”, “пятое поколение” или что-то подобное.

Но при чем здесь птица? Свое название — “Фламинго” — ракета получила из-за производственной ошибки: первые образцы оружия, по данным украинских СМИ, случайно были окрашены в розовый цвет. Другую версию выдвигает The Economist: название первоначально было внутренней отсылкой к женщинам, занимавшим руководящие должности в компании, а испытательные образцы были окрашены в розовый специально.

Как выглядит ракета “Фламинго”

Внешне “Фламинго” напоминает не привычную крылатую ракету вроде “Калибра” или Tomahawk, а скорее крупный беспилотный самолет. Такое сходство придает одна из наиболее заметных деталей конструкции — двигатель над фюзеляжем. Также FP-5 выделяется вытянутым корпусом, Х-образным хвостом и прямым среднерасположенным крылом, в то время как у большинства ракет такого типа крылья складываются.

Корпус, по опубликованным данным, изготовлен преимущественно из стекло- и углеволоконных материалов, а не из дорогостоящих покрытий и композитов, рассчитанных на снижение радиолокационной заметности. Цвет различается: на фотографиях производства видны темно-серые или почти черные корпуса, однако первые образцы и вовсе были розовыми.

Украинская ракета "Фламинго", AP Фото: Associated Press

Разработка и производство

Компания Fire Point

Украинская оборонно-техническая компания, которая производит “Фламинго”, называется Fire Point. Она была основана в 2022 году и специализируется на разработке и производстве беспилотников большой дальности, а также крылатых ракет. Среди наиболее известных продуктов — дальнобойные ударные дроны FP-1 и беспилотники среднего действия FP-2.

Сегодня Fire Point можно назвать одним из крупнейших подрядчиков Вооруженных сил Украины. В 2025 году компания получила контракты на 1 млрд долларов

История украинской компании, выпускающей дроны и ракеты, началась нетипично для подобной организации: изначально она функционировала как кастинговое агентство для теле- и кинопроизводства и сотрудничала с проектами главы киевского режима Владимира Зеленского. Основатели стартапа не имели опыта в военной сфере и применяли знания из тех областей, в которых разбирались: разработка игр, архитектура и строительство.

Владелец Fire Point Егор Скалига управляет не только этой компанией, но и фирмой At Point, которая занимается поиском локаций для съемок. Также оборонной компанией руководят технический директор Ирина Терех, которая раньше занималась производством уличной мебели, и главный дизайнер Денис Штилерман. Недавно к команде присоединился бывший госсекретарь США Марк Помпео — он стал членом консультативного совета.

В августе 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование в отношении Fire Point, так как подозревает, что компания завышала стоимость или количество беспилотников, которые поставляет украинской армии. Кроме того, бюро проверяет наличие связи Fire Point с другом Зеленского и совладельцем студии “Квартал 95” Тимуром Миндичем, поскольку считает, что он может быть конечным бенефициаром компании.

В 2026 году на юге Дании рядом с городом Скрюдструп началось строительство предприятия Fire Point по выпуску твердого ракетного топлива.

БПЛА Фото: Соцсети

История появления проекта

Проект FP-5 появился летом 2024 года. Главной предпосылкой стала нехватка дальнобойного оружия: поставляемые западными государствами ракеты имелись в ограниченном количестве, а их применение по целям в глубине российской территории долгое время ограничивалось политическими условиями стран-поставщиков.

Fire Point представила крылатую ракету “Фламинго” 18 августа 2025 года, пригласив журналистов Associated Press на экскурсию по закрытому производственному объекту. Через несколько дней о начале серийного производства публично заявил Зеленский. Позже Fire Point сообщила, что намерена увеличить выпуск ракет, а также о том, что занимается разработкой собственного трубореактивного двигателя, новых вариантов боевых частей и других модификацией семейства дальнобойных ракет (FP-7 и FP-9).

В прошлом году Fire Point производила одну ракету “Фламинго” в день и планировала увеличить производство до семи

Загадка Milanion и связь с прототипом FP-5

В феврале 2025 года на выставке IDEX в Абу-Даби британская оборонная компания Milanion Group впервые представила систему под названием FP-5 — Ground Launch Cruise Missile. Изделие имело практически тот же внешний вид и заявленные показатели, что и “Фламинго”: наземный запуск, дальность до 3 тыс. км и полезную нагрузку около 1 тыс. кг. Позднее была опубликована официальная брошюра Milanion с этими данными. Все это происходило примерно за полгода до публичного показа украинской FP-5.

Украинское государственное агентство “Укринформ” позднее назвало “Фламинго” результатом тесного сотрудничества с Milanion. Некоторые аналитики также обращали внимание, что совпадают не только аэродинамическая схема и характеристики, но и сам индекс FP-5. Вероятно, “Фламинго” — не полностью самостоятельная украинская разработка Fire Point, а ракета, созданная при технологической или партнерской связи с Milanion Group.

Ракета ВСУ "Фламинго"

Боевое применение ракеты “Фламинго”

Первые сообщения о применении

Впервые о применении дальнобойной ракеты “Фламинго” стало известно в октябре 2025 года. Использование украинской армией FP-5 в бою подтвердил Владимир Зеленский. Но мнения разошлись: представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил на пресс-конференции, что она применялась еще раньше — весной 2025 года.

Что известно по открытым источникам

С момента принятия ракеты FP-5 на вооружение известно о нескольких эпизодах ее применения, но точное количество выпущенных ракет и их реальная результативность неизвестны. В еженедельных сводках о спецоперации Минобороны РФ не единожды сообщало об успешных перехватах и уничтожении крылатых ракет “Фламинго”.

В феврале 2026 года на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский признал, что одна из производственных линий FP-5 “Фламинго” была уничтожена ракетным ударом. А в июле ВС РФ ударили по киевским заводам “Радионикс” и “Артем”, где производятся системы управления и компоненты для ракет, в том числе для FP-5.

Сравнение с аналогами

Storm Shadow. Дальнобойные англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow были разработаны еще в 1990-х годах, а сегодня находятся в арсенале ВСУ. В отличие от FP-5 “Фламинго”, они запускаются не с земли, а с боевого самолета. Дальность полета и стартовая масса Storm Shadow меньше, чем у “птички”.

ATACMS. Это американская тактическая баллистическая ракета класса “земля — земля”, которая запускается с установок HIMARS и MLRS. Она быстро поднимается вверх, проходит большую часть пути по баллистической территории и атакует цель с большой скоростью. Заявленная нагрузка “Фламинго” примерно в пять раз больше, однако ATACMS компенсирует меньшую массу высокой скоростью удара. Это принципиально разные классы вооружения.

Tomahawk. И украинский “Фламинго”, и американский Tomahawk — крылатые ракеты большой дальности. У них разный радиус поражения, но разработка США обеспечивает более высокую вероятность поражения цели и дальность. Также она отличается многолетним опытом применения — с 1991 года.

Характеристика FP-5 “Фламинго” Storm Shadow ATACMS Tomahawk Тип Крылатая ракета наземного запуска Крылатая ракета воздушного запуска Тактическая баллистическая ракета Крылатая ракета Носитель Мобильная установка на грузовике Самолет HIMARS или MLRS Корабль или подводная лодка Заявленная дальность До 3 тыс. км Более 250 км До 300 км Около 1,6 тыс. км Крейсерская скорость До 950 км/ч Дозвуковая, до 1 тыс. км/ч 3,6 тыс. км/ч, или 1,5 тыс. м/с До 925 км/ч Масса боевой части До 1,15 тыс. кг Тандемная проникающая, 450 кг Осколочно-фугасная — 227 кг, кассетная — 560 кг 450 кг

Частые вопросы