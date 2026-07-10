Российская армия уничтожила за неделю почти 5 тысяч дронов ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ: за неделю сбиты почти 5 тыс. дронов ВСУ и 10 ракет "Фламинго" Российская армия уничтожила за неделю почти 5 тысяч дронов ВСУ в зоне СВО

Москва10 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю уничтожили 4975 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 10 крылатых ракет "Фламинго" сообщили в Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомство в пятницу представило еженедельную сводку о спецоперации.

Сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ..., четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire..., 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», а также 4975 БПЛА самолетного типа. говорится в сообщении МО РФ в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 10 июля уничтожили 376 дронов ВСУ в небе над регионами России.