Минобороны раскрыло цели ночных ударов по Украине Минобороны: ВС РФ поразили предприятие, производящее части для ракет "Фламинго"

Москва22 сен Вести.Вооруженные силы РФ поразили в Киеве предприятие, производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны России.

В ночь на 22 сентября российские воска нанесли массированный удар по промышленным предприятиям Украины, задействованным в интересах ВСУ, а также по морским судам, перевозящим оружие и боеприпасы.

В результате удара поражены в городе Киев: промышленное предприятие (ООО "Файер Поинт"), производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго" говорится в сообщении

Кроме того, в Павлограде поражено предприятие ЧАО "Соврахим", производившее боевые части и компонентов ракетного топлива для баллистических ракет FP-9.

Также нанесен удар по металлургическому комбинату в Кривом Роге и трубопрокатному заводу "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске.

Помимо этого, российские войска ударили по НПЗ в Кременчуге, который является ключевым предприятием ТЭК Украины, осуществлявшее первичную переработку нефти и выпуск топлива для обеспечения потребностей ВСУ.

Также поражены два логистических центра в Одессе и логистический центр "Новая Почта" в Ильичевске и три логистических центра "Сириус Экстружен" в Днепропетровске.

В порту Рени Одесской области под удар попали объекты портовой инфраструктуры, а также сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.

Воздушные силы Украины не сообщили об успешном перехвате баллистических и противокорабельных ракет во время ночного массированного удара по территории страны.