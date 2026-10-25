МО РФ сообщило о поражении двух логистических центров в Харькове

ВС РФ ночью поразили два логистических центра в Харькове и сухогруз МО РФ сообщило о поражении двух логистических центров в Харькове

Москва25 окт Вести.Российская армия ночью ударила по логистическим центрам в Харькове и объектам портовой инфраструктуры и морским судам в порту Черноморск. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что ВС РФ наносили удары с применением беспилотников.

В результате в Харькове поражены логистический центр "Эпицентр", где хранилась предназначенная для ВСУ продукция двойного назначения, и логистический терминал "Васищево", где также хранили военное имущество украинской армии.

Кроме того, был поражен харьковский распределительный центр, который обеспечивал хранение и распределение военных грузов и грузов двойного назначения для украинских военных.

Помимо этого, российские военнослужащие ударили по сухогрузу, следовавшему морем в порт Черноморск. Судно доставляло грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Ранее издание Welt сообщало, что ВСУ все труднее сдерживать атаки беспилотников и ракет. Отмечалось, что проблемы связаны с дефицитом боеприпасов для ПВО, а текущее положение украинской армии остается нестабильным.