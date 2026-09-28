МО РФ заявило об ударах по используемой в интересах ВСУ инфраструктуре Украины

МО РФ сообщило об ударах по объектам инфраструктуры и логистики Украины МО РФ заявило об ударах по используемой в интересах ВСУ инфраструктуре Украины

Москва28 сен Вести.Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов ... по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ говорится в сообщении оборонного ведомства

В результате атаки, по данным Минобороны России, поражены два центра обработки данных, объекты топливной инфраструктуры и военный аэродром в Киевской области, логистический центр, два сухогруза с военными грузами, инфраструктура судоремонтного предприятия и пункт дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины.

Вечером 27 сентября Минобороны России сообщило, что за 12 часов российские силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа.