Москва28 сенВести.Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов ... по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУговорится в сообщении оборонного ведомства
В результате атаки, по данным Минобороны России, поражены два центра обработки данных, объекты топливной инфраструктуры и военный аэродром в Киевской области, логистический центр, два сухогруза с военными грузами, инфраструктура судоремонтного предприятия и пункт дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины.
Вечером 27 сентября Минобороны России сообщило, что за 12 часов российские силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа.