Москва19 нояВести.Российская армия в ходе ночных ударов поразила объекты портовой инфраструктуры на Украине и морское судно, действовавшее в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что удары в ночь на четверг наносились беспилотниками.
В результате удара в Одесской области поражены … в порту Черноморск – объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУговорится в сообщении ведомства
Кроме того, на переходе морем поражение получил сухогруз. Морское судно доставляло в порт Одесса грузы двойного назначения, предназначенные для украинских боевиков.
Ночью также были поражены электроподстанции в Одесской области и в Сумах.
Накануне Минобороны также сообщало об атаке на сухогруз, который перевозил грузы военного назначения в порт Одессы.