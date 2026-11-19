МО РФ сообщило о поражении портовой инфраструктуры и сухогруза на Украине

ВС РФ ночью атаковали склады с горючим в порту Черноморск МО РФ сообщило о поражении портовой инфраструктуры и сухогруза на Украине

Москва19 ноя Вести.Российская армия в ходе ночных ударов поразила объекты портовой инфраструктуры на Украине и морское судно, действовавшее в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что удары в ночь на четверг наносились беспилотниками.

В результате удара в Одесской области поражены … в порту Черноморск – объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ говорится в сообщении ведомства

Кроме того, на переходе морем поражение получил сухогруз. Морское судно доставляло в порт Одесса грузы двойного назначения, предназначенные для украинских боевиков.

Ночью также были поражены электроподстанции в Одесской области и в Сумах.

Накануне Минобороны также сообщало об атаке на сухогруз, который перевозил грузы военного назначения в порт Одессы.