Москва14 нояВести.Вооруженные силы России поразили беспилотниками в Черном море сухогруз, который доставлял предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) военные грузы в порт Одесса, сообщило Минобороны РФ.
[Поражено] морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса военные грузыговорится в сообщении ведомства
Удары, как уточнили в министерстве, были нанесены ночью. Названия судна и данных о его принадлежности в сообщении не приводится.
Помимо сухогруза, поражена электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятий военной промышленности и логистических центров, а также два железнодорожных локомотива, предназначенных для обеспечения ВСУ.