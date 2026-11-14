Минобороны: беспилотники РФ поразили судно на переходе морем к порту Одесса

ВС РФ поразили шедший в Одессу сухогруз с военными грузами Минобороны: беспилотники РФ поразили судно на переходе морем к порту Одесса

Москва14 ноя Вести.Вооруженные силы России поразили беспилотниками в Черном море сухогруз, который доставлял предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) военные грузы в порт Одесса, сообщило Минобороны РФ.

[Поражено] морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса военные грузы говорится в сообщении ведомства

Удары, как уточнили в министерстве, были нанесены ночью. Названия судна и данных о его принадлежности в сообщении не приводится.

Помимо сухогруза, поражена электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятий военной промышленности и логистических центров, а также два железнодорожных локомотива, предназначенных для обеспечения ВСУ.