08:03 14 ноября 2026 08:04 14.11.2026Сергей КузнецовСиловые структурыРоссийская армия нанесла удар по подстанции в селе Прилуки Черниговской областиРоссийская армия нанесла удар по подстанции в селе Прилуки Черниговской областиСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеХристофору заявил, что Путин выдвинул жесткие условия заключения мира на Украине04:54 Бывший премьер-министр Украины назвал настоящее число безвозвратных потерь ВСУ01:43 Польша прекращает финансировать закупки американского оружия для Украины21:38 13 нояГлавкому ВСУ Драпатому пришлось лично ехать в "Айдар", чтобы уладить бунт20:23 13 нояКаллас попыталась процитировать Громыко в своем заявлении о переговорах с РФ18:28 13 нояПремьера Венгрии Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии17:21 13 нояЗеленский попытался переставить 16 бутылок на встрече с Уиткоффом и Кушнером12:55 13 нояКортеж Зеленского в Дублине забросали яйцами12:43 13 нояСиловые структурыНовости МинобороныСВО / спецоперация14.11.2026