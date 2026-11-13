Главкому ВСУ Драпатому пришлось лично ехать в "Айдар", чтобы уладить бунт Главкому ВСУ Драпатому пришлось лично ехать в "Айдар" из-за бунта боевиков

Москва13 ноя Вести.Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилу Драпатому пришлось лично ехать в расположение 24-го отдельного штурмового полка "Айдар" (организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ), чтобы уладить бунт боевиков, отказавшихся принимать назначенного им командира. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, ранее боевики полка выступили с критикой решения Драпатого, передали ему список собственных кандидатов на должность командира, заявив, что не намерены принимать на этот пост назначенца главкома ВСУ.

Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними говорится в публикации

Собеседник агентства отметил, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главнокомандующего едет в расположение подразделения уровня полка.

Он добавил, что вместе с Драпатым на встречу с боевиками прибыл недавно назначенный замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков.

Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщало, что в некоторых соединениях украинской армии формируется группа сторонников бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которые выступают против решений нового главкома Михаила Драпатого и саботируют его приказы.